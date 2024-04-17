دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، الثلاثاء، أن البلاد شهدت هطول "أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضاف المركز أن الأمطار التي هطلت على العديد من المناطق بالإمارات تعد "الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في 1949."

وأكد أن تلك الكمية من الأمطار تعد "حدثا استثنائيا في التاريخ المناخي للإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية"، وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد الساعات القادمة "تسجيل كميات أمطار أكبر"، فيما سيكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام، الأربعاء، وفقا لـ"وام".

ولفت المركز إلى أن هطول الأمطار بهذه الغزارة يعد "حدثا استثنائيا يساهم في زيادة المتوسط السنوي للأمطار في الإمارات، وكذلك في تعزيز مخزون المياه الجوفية بشكل عام".

يأتي هذا في وقت أصدر مجلس الوزراء توجيهات بتمديد العمل عن بعد حتى الأربعاء، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، في حين يُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة، بحسب "وام".