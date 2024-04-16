دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "فلاي دبي"، الثلاثاء، أنها ألغت بعض رحلات الطيران، وتم تأخير عدد من الرحلات الأخرى، نتيجة للظروف الجوية المتقلبة التي شهدتها الإمارات، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت الشركة في بيان، إن "الظروف الجوية المتقلبة أثرت على جدول رحلاتها في مطار دبي الدولي".

وأوضح متحدث باسم "فلاي دبي"، في بيان نشرته "وام": "نعمل جاهدين لتقليل أي تأثير على جداول سفر مسافرينا، ونقوم بالتنسيق مع جميع الأطراف في المطار، وسنواصل مراقبة الأحوال الجوية عن كثب، وننصح مسافرينا بالوصول إلى المطار قبل وقت كاف من مواعيد رحلاتهم، والتحقق من حالة الرحلة عبر الموقع الإلكتروني للشركة".

كانت "فلاي دبي" وجهت، الاثنين، مجموعة من النصائح للمسافرين يومي 16 و17 أبريل/ نيسان الجاري، من بينها "الوصول قبل وقت كاف (4 ساعات) على الأقل إلى المطار، والتحقق من حالة الرحلة على موقعها الإلكتروني".

كما شملت نصائح "فلاي دبي" للمسافرين "تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم عبر قسم إدارة الحجز على موقع الشركة، وإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت وهو متاح خلال 48 ساعة إلى 75 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة من دبي، والتحقق من حجزهم لمعرفة أوزان الأمتعة المسموح بها".

ولفتت "فلاي دبي" إلى أن "مكاتب إنجاز إجراءات السفر تغلق قبل 60 دقيقة من موعد مغادرة الرحلة".

وأوضحت أنه "بإمكان المسافر توفير الوقت في المطار باستخدام أحد أكشاك الخدمة الذاتية الجديدة في المبنى رقم 2، حيث يمكنه طباعة بطاقة الأمتعة وإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت، ثم التوجه مباشرة إلى مكتب تسليم الحقائب المخصص".

كما نصحت الشركة "المسافرين بالتحقق بانتظام من شاشات معلومات الرحلة الخاصة ببوابة المغادرة، والتأكد من تواجدهم عند البوابة قبل وقت كاف للصعود إلى الطائرة"، بحسب وكالة "وام".