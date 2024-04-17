البحرية الأمريكية تعلن قيمة تكاليف إحباط هجمات الحوثيين على السفن

"تحفزهم في الواقع".. شاهد ما قاله أحد خبراء الصراع اليمني عن هجمات أمريكا ضد الحوثيين

(CNN)-- أعلن وزير البحرية الأمريكي كارلوس ديل تورو، الثلاثاء، أن إنفاق مليار دولار على إحباط هجمات الحوثيين على السفن خلال الأشهر الستة الماضية.

وأضاف ديل تورو، خلال جلسة للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن القوات البحرية الأمريكية أحبطت أكثر من 130 هجوما على السفن العسكرية والتجارية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وحث الوزير الأمريكي النواب على إقرار حزمة مالية لتجديد الذخائر، وقال إن "الذخائر مهمة للغاية بالنسبة للوزارة للتصدي لهذه الهجمات، ولدينا حاليا ما يقرب من مليار دولار من الذخائر التي نحتاج إلى تجديدها، لذلك، فإن مبلغ أكثر من 2 مليار دولار المنصوص عليه في الملحق الإضافي يعد بالغ الأهمية لقواتنا البحرية حتى نتمكن من تجديد تلك الذخائر والاستمرار في تقديم أنواع الإجراءات الدفاعية التي قمنا بها خلال الأشهر الستة والنصف الماضية".

يذكر أن جماعة الحوثي في اليمن المدعومة من إيران شنت هجمات على سفن في البحر الأحمر، قالت إنها تأتي ردا على إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة.