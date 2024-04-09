قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الثلاثاء، أن القوات الأمريكية دمرت "نظاما للدفاع الجوي بصاروخين جاهزين للإطلاق، ومحطة تحكم أرضية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، أن طائرة بدون طيار أطلقها الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران من اليمن فوق البحر الأحمر تم تدميرها أيضا.

وقالت سنتكوم في بيان: "في يوم 8 أبريل/ نيسان بين الساعة 12:15 ظهرًا والساعة 2:40 مساء (بتوقيت صنعاء) تقريبا، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في الاشتباك وتدمير منظومة دفاع جوي بصاروخين جاهزين للإطلاق، ومحطة تحكم أرضية، وطائرة بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون الحوثيون في اليمن والمدعومون من إيران فوق منطقة البحر الأحمر".

وأردفت "سنتكوم في بيانها: "بالإضافة إلى ذلك، في 7 أبريل، وفي حوالي الساعة 8:00 صباحا (بتوقيت صنعاء)، تم تدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن أُطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن، حيث كانت سفينة تابعة للتحالف ترافق السفينة إم/في هوب آيلاند، وهي سفينة شحن تابعة للتحالف، وترفع علم جزر مارشال ومملوكة للمملكة المتحدة وتديرها إيطاليا".

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية: "كان هذا هو الصاروخ الخامس الذي تم رصده ضد سفينة التحالف إم/ في هوب آيلاند. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية".

وأكدت "سنتكوم" أن القيادة المركزية الأمريكية "ملتزمة بحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا لسفن التحالف والسفن التجارية".