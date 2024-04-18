دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعادت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين نشر مقطع فيديو من زيارة والدها إلى منطقة الفاو بأعقاب المعركة التي خاضها الجيش العراقي بقيادة صدام العام 1988 ضد القوات الإيرانية.

مقطع الفيديو نشرته رغد صدام حسين على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا)، الأربعاء، قائلة بتعليق: "في 17-4-1988 تم تحرير مدينة الفاو، في عمليات رمضان مبارك، التي سطر بها الجيش العراقي الباسل بقيادة والدي الرئيس الشهيد صدام حسين أروع قصص البطولة والفداء".

وتابعت: "في مثل هذا اليوم كنا في المواقع البديلة حيث هددت ايران بقصف بغداد، وبعد إعلان تحرير الأرض العراقية من دنس الأعداء، سمعت صوت هلاهل والدتي حفظها الله وهي تزف إلينا بشرى النصر على العدو الإيراني في استعادة أرض الفاو الطاهرة، مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم، التي تم إعادة إعمارها في غضون 120 يوما فقط، وبعد أن وضعت الحرب أوزارها وانتصر العراق بهمة وسواعد رجاله الأبطال، زرنا مع والدي ووالدتي هذه المدينة التي لا يمكن نسيانها".

وأضافت: "تحية عز وفخر لكم يا أبطال العراق الأشاوس، والرحمة والخلود للشهداء الذين روت دماءهم الطاهرة أرض بلادنا العزيزة.. يا محلى النصر بعون الله".