(CNN) -- أعرب العراق عن "قلقه العميق" إزاء الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مدينة أصفهان الإيرانية، وفقًا لبيان نشرته وزارة الخارجية العراقية الجمعة.

وقالت الوزارة إنها تراقب عن كثب التوترات المستمرة في المنطقة، وحذرت من مخاطر التصعيد العسكري الذي "يهدد الآن أمن واستقرار المنطقة ككل".

وأكد البيان على أن التصعيد الإسرائيلي الإيراني لا ينبغي أن "يشتت الانتباه" عن الدمار المستمر وفقدان الأرواح البريئة في قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، نفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لشبكة CNN، إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من بلاده خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل.