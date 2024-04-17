"لم نر هذا من قبل".. شاهد ما قاله جون كيربي عن الهجوم الإيراني ورد فعل إسرائيل

إيهود باراك لـCNN: ما زلنا عالقين في غزة ولدينا الوقت للرد على هجوم إيران لاحقا

رئيس وزراء إسرائيل السابق: لا يمكن لإيران إطلاق 330 صاروخًا والإفلات من العقاب

(CNN)-- نفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لشبكة CNN، إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من بلاده خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وكانت قالت إسرائيل إن بعض الصواريخ الإيرانية انطلقت من العراق، خلال الهجوم الذي نفذته طهران، السبت.

وقال السوداني، الثلاثاء، خلال مقابلة مع مذيعة CNNكريستيان أمانبور: "لم يثبت لنا من خلال التقارير العسكرية التي تلقيناها أنه تم إطلاق أي صواريخ أو أي طائرات بدون طيار من العراق".

وأضاف: "بالتأكيد موقفنا واضح: لا نسمح لأي جهة غير حكومية باستغلال العراق لإعادته إلى المعركة، لقد اتخذنا الإجراءات القانونية للحفاظ على أمن العراق وإبعاده عن ساحة الصراع".

وتحدث السوداني مع أمانبور من العاصمة الأمريكية واشنطن بعد لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، وناقش الزعيمان أهمية تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.