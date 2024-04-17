رئيس وزراء العراق ينفي لـCNN إطلاق صواريخ من بلاده خلال هجوم إيران على إسرائيل

الشرق الأوسط
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(CNN)-- نفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لشبكة CNN، إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من بلاده خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل

وكانت قالت إسرائيل إن بعض الصواريخ الإيرانية انطلقت من العراق، خلال الهجوم الذي نفذته طهران، السبت.

وقال السوداني، الثلاثاء، خلال مقابلة مع مذيعة CNNكريستيان أمانبور: "لم يثبت لنا من خلال التقارير العسكرية التي تلقيناها أنه تم إطلاق أي صواريخ أو أي طائرات بدون طيار من العراق".

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وأضاف: "بالتأكيد موقفنا واضح: لا نسمح لأي جهة غير حكومية باستغلال العراق لإعادته إلى المعركة، لقد اتخذنا الإجراءات القانونية للحفاظ على أمن العراق وإبعاده عن ساحة الصراع".

وتحدث السوداني مع أمانبور من العاصمة الأمريكية واشنطن بعد لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، وناقش الزعيمان أهمية تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

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