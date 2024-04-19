قائمة الدول التي صوتت مع أو ضد قبول الطلب الفلسطيني كدولة كامل العضوية بالأمم المتحدة

الشرق الأوسط
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palestine UN membership

(CNN)-- منعت الولايات المتحدة يوم الخميس قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان سيعترف بالدولة الفلسطينية.

وصوت 12 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت دولتان – المملكة المتحدة وسويسرا – عن التصويت. واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده.

انتقد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بشدة، الفيتو الأمريكي، قائلا في بيان له إنه "غير عادل وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يدعم بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وأشاد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس بالولايات المتحدة لاستخدامها حق النقض ضد ما وصفه بـ"الاقتراح المخزي".

ولكي يتم إقرار مشروع القرار، يجب أن يحظى مجلس الأمن بتأييد تسعة أعضاء على الأقل، وألا يستخدم أي من أعضائه الدائمين - الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة - حق النقض.

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