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"فيتو"أمريكي ضد الطلب الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة

الشرق الأوسط
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"فيتو"أمريكي ضد الطلب الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة
Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

(CNN)--  استخدمت الولايات المتحدة، الخميس، حق النقض (الفيتو) ضد  الطلب الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة. 

وتعتقد الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، أن إقامة الدولة الفلسطينية في المستقبل يجب أن يعتمد على المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وجاء التصويت لصالح الطلب بأغلبية 12 صوتا مقابل صوت واحد ورفض الولايات المتحدة وامتناع عضوين عن التصويت.

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وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة "واضحة للغاية، بأن الإجراءات المبكرة في نيويورك، حتى مع أفضل النوايا، لن تحقق إقامة دولة للشعب الفلسطيني”.

ومن جانبه، قال الممثل الخاص للفلسطينيين زياد أبو عمرو، لمجلس الأمن: "كيف يمكن منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، أسوة بدول أخرى حول العالم، كيف يمكن أن يضر هذا بآفاق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟".

 

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