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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 10 أشخاص خلال عملية أمنية بمخيم نور شمس في الضفة الغربية

الشرق الأوسط
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القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن قوات الأمن قتلت "عشرة إرهابيين"، حسب وصفه، في عملية مستمرة في مخيم نور شمس للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، السبت، إن "قوات الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود الإسرائيلية تواصلان القيام بنشاط مكثف لمكافحة الإرهاب في منطقة نور شمس".

وأضاف: "قضت قوات الأمن حتى الآن على عشرة إرهابيين خلال المواجهات، واعتقلت 8 مطلوبين، وعثرت على عبوات ناسفة، وقامت بعمليات تفتيش في المباني".

وأردف الجيش الإسرائيلي: "عثرت قوات الأمن على مختبر للمتفجرات الإرهابية ودمرته، وصادرت العديد من الأسلحة، بما في ذلك مسدسات وبنادق إم 16 ومعدات عسكرية إضافية".

وأكد الجيش الإسرائيلي إصابة ثمانية جنود إسرائيليين وضابط في قوة حرس الحدود بجروح طفيفة أو متوسطة.

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