دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الأسلوب الذي قام به رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد بالاستماع لفتاة تونسية على كرسي متحرك خلال تكريمها لدورها البطولي خلال حريق في العاصمة الإماراتية، أبوظبي العام 2022.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول الذي نشرته قناة الإمارات المملوكة للدولة، الشيخ محمد بن زايد يجثوا قريبا من الفتاة التي تدعى ايمان الصفاقسي ويستمع لها مبتسما الأمر الذي أثار استحسانا علق عليه أحد مستخدمي منصة أكس باقول: "القائد الإنساني الذي لم يسبقه أحد إلا والده المنعَّم الشيخ زايد بن سلطان".

وكانت الصفاقسي قد قامت بعمل بطولي شجاع إثر إقدامها على تقديم المساعدة لمصابين في حادث انفجار أنبوب غاز في منطقة الخالدية بالعاصمة أبوظبي العام 2022، وأصيبت خلال ذلك.

ونشرت قناة الإمارات مقابلات مع مسؤولين وزوج وأصدقاء الصفاقسي للحديث عن عملها البطولي الذي توجه الشيخ محمد بن زايد بمنحها جائزة أبوظبي بعد أن "أسهمت بخبرتها في مجال الإسعافات الأولية في تقديم العون إلى مصابي الحريق" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.