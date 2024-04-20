دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الأمنية السعودية، القبض على مواطنين اثنين وعدد من المخالفين من الجنسيات اليمنية والصومالية والباكستانية في حوادث متفرقة، بتهمة محاولة تهريب كميات مختلفة من المخدرات والقات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، السبت، إنه "تم القبض على مواطن في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

وأضافت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في بيان آخر، أنه "تم القبض على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

وأكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه "تم القبض على 3 مقيمين ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهم 4.5 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة"، طبقا لوكالة "واس".

كما أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان "القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 65 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وفي الوقت نفسه، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران وسط خطة أمنية وميدانية، "تهريب 22 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، حيث قبضت على مهربيها وهما مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، ومستقبليها مقيمان من الجنسيتين اليمنية والصومالية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص، وذلك ضمن جهود المديرية العامة لحرس الحدود في الحرب على المخدرات"، بحسب "واس".