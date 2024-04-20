الكويت.. فيديو مداهمة مزرعة ماريغوانا بعملية أمنية لمكافحة المخدرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، مقطع فيديو من مداهمة أمنية لمزرعة نبتة الماريغوانا المخدرة ومخزن يستخدمها شخص لانتاج وترويج النبتة.

جاء ذلك في تدوينة للداخلية الكويتية على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلة في بيان: "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطاع الأمن الجنائي وتكثيف عمليات البحث والتحري حول تجار المواد المخدرة ومروجيها حماية للجميع من هذه الآفة الخطيرة وبمتابعة مباشرة من وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الاحمد الصباح، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة في إدارة المكافحة المحلية من القاء القبض على شخص يقوم بإدارة موقع يستخدمه في تخزين وزراعة الماريغوانا.."

وتابعت الداخلية في بيانها: "عثر بحوزته على (45) شتلة لنبتة الماريغوانا و(4) كيلو من الماريغوانا الجاهزة للترويج ونحو (37) كيلو من المعادن الثمينة ومبالغ مالية حصيلة البيع وأكياس جاهزة للتعبئة".

وأضافت: "جاري احالة المتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.. وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن رجال الأمن مستمرون في توجيه الضربات لتجار ومهربي المخدرات مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141)".