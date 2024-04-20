(CNN)-- قُتل أحد عناصر الحشد الشعبي وأصيب 8 آخرون بعد أن هزت انفجارات مركز قيادة في قاعدة "كلسو" العسكرية، بحسب بيان للجيش العراقي.

ووقعت الانفجارات فجر السبت، في موقع تابع للحشد الشعبي، بحسب ما أفاد عضو اللجنة الأمنية في محافظة بابل جنوبي العاصمة بغداد، مهند العنزي.

ولا يزال سبب الانفجارات مجهولا، في حين نفت إسرائيل والولايات المتحدة تورطهما في الحادثة.

وورد في بيان الجيش وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية: "في الساعة (0100) الواحدة بعد منتصف ليلة أمس، حدث انفجار وحريق داخل (معسكر كالسو) شمالي محافظة بابل على الخط الدولي، الذي يضم مقرات لقطعات الجيش والشرطة وهيئة الحشد الشعبي، مما أدى إلى استشهاد أحد منتسبي هيئة الحشد الشعبي وإصابة (8) آخرين من بينهم منتسب من الجيش العراقي بجروح متوسطة وطفيفة".

وتابع الجيش في بيانه: "أبطال الدفاع المدني في بابل والجهات الساندة، بذلوا جهوداً كبيرة وإجراءات سريعة وتعزيزات منعت امتداد الحريق لمسافات أبعد وتمكنت من السيطرة عليه بوقت قياسي.. وتم تشكيل لجنة فنية عليا مختصة من الدفاع المدني والصنوف الأخرى ذات العلاقة لبيان أسباب الانفجار والحرائق في موقع ومحيط منطقة الحادث".

وأضاف: "من خلال المعطيات الأولية وتدقيق المواقف والبيانات الرسمية، فقد صدر بيانان من قوات التحالف الدولي في العراق والناطق الرسمي للبنتاغون يشيران إلى عدم وجود أي نشاط جوي أو عمل عسكري في عموم بابل، فيما أكد تقرير قيادة الدفاع الجوي ومن خلال الجهد الفني والكشف الراداري عدم وجود أي طائرة مسيرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار".