السعودية.. فيديو لشخصين يعتديان على سائق سيارة.. والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شخصين بالاعتداء على سائق سيارة في الطريق العام الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية السعودية أعادت نشر مقطع الفيديو "مموها" على صفحتها بمنصة سناب شات مؤكدة إلقاء القبض على الشخصين المعنيين.

وقالت الداخلية في بيان: "أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى ظهور شخصين في محتوى مرئي يعتديان على آخر داخل مركبته، فقد باشرت الجهات الأمنية الواقعة وتبين من إجراء الاستدلال وجود خلاف سابق بينهم.."

وتابعت الداخلية في بيانها: "جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".