(CNN) -- قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، السبت، إن بلادها لم تنفذ أي ضربات في العراق، وذلك تعليقا على وقوع انفجار بقاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة العراقية بغداد.

وأضافت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نحن على علم بالتقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية في العراق اليوم، تلك التقارير غير صحيحة، والولايات المتحدة لم تنفذ ضربات جوية في العراق".

وقالت قوة المهام المشتركة التي تقود عملية "العزم الصلب"، وهي المهمة المتعددة الجنسيات الجارية لهزيمة تنظيم "داعش"، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لم ينفذ أي ضربات في العراق.

وأضافت، في بيان: "لم تشارك قوات التحالف أو تضرب مواقع في العراق، ونحن نراقب التقارير عن الحادث في جرف الصخر ونظل على استعداد لدعم شركائنا العراقيين".

وكان مصدر أمني عراقي قال، لشبكة CNN، في وقت سابق من الجمعة، إن "انفجارا ضخما" وقع في قاعدة عسكرية تابعة لقوات "الحشد الشعبي" المدعومة من إيران في محافظة بابل جنوب بغداد.

وأضاف المصدر أن الانفجار وقع في مستودع ذخيرة بالقاعدة، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل عن السبب.

ومن جانبها، ذكرت "الحشد الشعبي"، في بيان، أن انفجارا وقع في مقر لها في قاعدة كالسو العسكرية، وأعلنت عن وصول فريق إلى المكان للتحقيق في ملابسات الانفجار الذي أسفر عن "خسائر مادية وإصابات"، وأضافت أنها "ستعلن التفاصيل في حال انتهاء التحقيق الأولي".

وقال عضو اللجنة الأمنية في بابل مهند العنزي، في بيان، إن ما لا يقل عن 3 عناصر من "الحشد الشعبي" أصيبوا جراء "5 انفجارات" في القاعدة العسكرية.

ويأتي الانفجار قرب العاصمة العراقية، بغداد، بعد يوم واحد من ضربات استهدفت قاعدة عسكرية في أصفهان بإيران، وصرح مسؤول أمريكي، لـ CNN، بأن إسرائيل مسؤولة عن الضربات في إيران.