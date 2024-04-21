مصر.. وفاة مشهورة "التيك توك" إسراء روكا وهذه نتائج التحقيقات الأولية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن وفاة مشهورة منصة "تيك توك"، إسراء روكا، بعد سقوط سيارتها من أعلى جسر في البلاد وسط تساؤلات وتكهنات عن سبب وطبيعة الحادث الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونقلت بوابة الأهرام بتقرير أن "النيابة العامة باشرت التحقيق في واقعة سقوط سيارة ــ تيك توكر ــ شهيرة من أعلى كوبري الحرفيين بالنزهة، لتلقى الفتاة مصرعها في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة".

وتابعت أن النيابة "قررت تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث، واستعجلت تحريات أجهزة الأمن، وتشير المعلومات الأولية إلى أن عجلة القيادة قد اختلت في يد الفتاة لتسقط بسيارتها من أعلى الكوبري".

وأضاف التقرير: "كان قسم شرطة النزهة قد تلقى إخطارا بسقوط سيارة من أعلى كوبري الحرفيين، فانتقل رجال الأمن وتبين من الفحص مصرع قائدة السيارة، وهي التيك توكر الشهيرة إسراء روكا، وتبين أن عجلة القيادة قد اختلت في يدها، لتسقط بسيارتها من أعلى الكوبري وتلقى مصرعها في الحال، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق".