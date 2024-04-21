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نشر الأحد ، 21 ابريل / نيسان 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، بتعليقه على سؤال موجه له حول رأيه في ما قالت إنهم "ضيوف" يعيشون في مصر.

ووجهت مستخدمة عبر منصة "إكس"، سؤالا لرجل الأعمال المصري قالت فيه: "رأي حضرتك إيه في الضيوف اللي في مصر؟".

وقال نجيب ساويرس في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، ردا على المستخدمة بقوله: "مصر طول عمرها بلد مضياف لكل إنسان ترك بلده لظروفها الصعبة".

وأضاف رجل الأعمال المصري: "فأهلا ومرحبا بيهم كلهم في بلدهم مصر".

وأثار السؤال ورد نجيب ساويرس عليه تفاعلا عبر المنصة ذاتها وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي: