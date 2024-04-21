دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لما عثرت عليه الشرطة الفلسطينية بمنزل متسول ثري يملك مع أخيه 5 سيارات منها مركبات فارهة الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشرت الشرطة الفلسطينية صورا لما عثرت عليه في منزل المتسول قائلة ببيان نشرته على موقعها الرسمي: "قبضت الشرطة اليوم على متسول بداخل مركبة موديل 2020 وضبطت بداخلها مبلغا ماليا (15 ألف شيكل) في بلدة بير زيت شمال رام الله.. وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وخلال عمل دوريات مركز شرطة بيرزيت في شوارع المدينة تم الاشتباه بأحد الأشخاص من خارج المحافظة والذي كان يجلس في مركبة بوضع يوجب الشبهة، وخلال التحقق من هويته لاحظ ضابط الدورية وجود مبالغ مالية معدنية بأكياس بلاستيكية بجانب السائق".

وتابعت: "أفاد (الشخص) بممارسته التسول على المفارق والطرقات، وقيامه بتوزيع مجموعة من الأشخاص للتسول في الأماكن العامة وعلى المفارق في محافظات أخرى ثم يعود إلى رام الله، وبعد استصدار أمر تفتيش من النيابة العامة وأثناء تفتيش منزله تم العثور على 5 مركبات فارهة، أفاد أنها تعود له ولأخيه الذي يعمل معه في التسول والذي تم القبض عليه لاحقا، كما تم ضبط حقيبة بداخلها مبلغ 8000 شيكل من العملات المعدنية، و22 ألف شيكل من العملات الورقية أفادا بأنهما قاما بجمعها من التسول الذي يمارسونه يوميا، كما تم ضبط 29 حبة من نوع لاريكا، و 12 حبة ترامال، ولوحات مركبات فلسطينية".

وأضافت: "تم التحرز على المضبوطات والتحفظ على المشتبه فيهما لإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولاً".