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نشر الأحد ، 21 ابريل / نيسان 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على شخص بالضرب الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية السعودية أعادت نشر مقطع الفيديو "مموها" بتدوينة على صفحتها بمنصة سناب شات مؤكدة إلقاء القبض على الأشخاص المعتدين وعددهم 3.

وقالت الداخلية في بيان: "قبضت شرطة منطقة الشرقية على 3 أشخاص بمدينة الدمام، ظهروا في محتوى مرئي يعتدون على آخر وتوثيق ذلك ونشره وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشرت الداخلية السعودية صورا للأشخاص الثلاثة (ظهورهم) بعد إلقاء القبض عليهم.