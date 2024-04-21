"نشر اسمه وصورته تشهيرا به".. الأمن السعودي يعتقل مقيما يمنيا لتحرشه بحدث

الشرق الأوسط
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"نشر اسمه وصورته تشهيرا به".. الأمن السعودي يعتقل مقيما يمنيا لتحرشه بحدث
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الأحد، أن شرطة منطقة الرياض اعتقلت مقيما من الجنسية اليمنية لتحرشه بحدث، ونشر الأمن العام اسم المتحرش وصورته تشهيرا به.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "شرطة منطقة الرياض قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية لتحرشه بحدث".

وأضاف الأمن السعودي أن اسم المقيم اليمني هو "منصور مرزاح شتان"، موضحا أنه "تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

كما نشر الأمن العام السعودي مقطع فيديو وصورة للمقيم اليمني وهو مقيد اليدين وأرفقهما بمنشوره عبر منصة "إكس".

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