السعودية.. وزارة الداخلية تعلن إعدام الغامدي وتكشف كيف قتل البيشي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن آخر بسب خلاف بينهما، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال وزارة الداخلية السعودية: "أقدم حامد بن فايز بن حامد الكبيري الغامدي، سعودي الجنسية، على قتل عمر بن فهد بن علي البيشي، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بآلة حادة مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما".

وأضافت الوزارة السعودية في بيانها: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه"، حسبما نقلت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني حامد بن فايز بن حامد الكبيري الغامدي، سعودي الجنسية، الاثنين، بتاريخ 13/ 10/ 1445 هجرية، الموافق 22/ 4/ 2024 ميلادية بمنطقة عسير"، طبقا للبيان.