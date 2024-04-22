دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حكم القتل بمواطن أُدين "بارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وانتهاجه منهجاً إرهابياً يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوزارة في بيانها: "بتوفيق من الله، وعلى ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات، تم القبض بتاريخ 8 / 2 / 1441هـ على عبدالرحمن بن ساير بن عبدالله الشمري، سعودي الجنسية، لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وانتهاجه منهجاً إرهابياً يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، ومبايعته لزعيم تنظيم إرهابي، وذهابه إلى مناطق القتال وانضمامه لكيان إرهابي وتوليه منصباً قيادياً فيه، ومشاركته في أعماله القتالية، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية"، بحسب "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "انتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أُسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا"، بحسب البيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "تم تنفيذ حكم القتل بالمذكور، الاثنين، 13/ 10/ 1445هجرية، الموافق 22/ 4/ 2024 ميلادية بمنطقة الرياض"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".