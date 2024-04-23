توقعات عام 2025 للاقتصادات الأعلى نموًا في الدول العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر إبريل/نيسان، تشير التوقعات الأساسية إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموه بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، بنفس الوتيرة التي كان عليها في عام 2023.

وأضاف التقرير بوجود تسارع طفيف في الاقتصادات المتقدمة - حيث من المتوقع أن يرتفع النمو من 1.6% في عام 2023 إلى 1.7% في عام 2024. و1.8% في عام 2025، بينما سيقابلها تباطؤ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 4.3٪ في عام 2023 إلى 4.2٪ في كل من عامي 2024 و2025.

ووفقًا للبيانات، من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 2.0% في عام 2023 إلى 2.8% عام 2024 و4.2% عام 2025 مع مراجعة بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية لعام 2024 من توقعات يناير 2024.

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي للدول العربية لعام 2025.



