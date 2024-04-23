دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ألقى الأمن العام السعودي القبض على يمني لمخالفته "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" وذلك بعد تداول صورة لمحادثة مزعومة له عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت تعنته عن دفع أموال لشخص ما وتحديه له قائلا: "بلغ حتى محمد بن سلمان".

وقال الأمن العام في بيان له عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "قبضت شرطة محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة على مقيم من الجنسية اليمنية لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

وأضاف الأمن العام قائلا إنه "تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وجاءت في منشور الأمن العام صورة للمحادثة تم تظليل محتواها، ولكن مستخدمين لمنصة "إكس"، تويتر سابقا"، نشروا صورة مزعومة للمحادثة.

ويبدو من خلال المحادثة أن المقبوض عليه يرفض دفع أموال مستحقة عليه لشخص ما متحديا من يخاطبه بالقول: "لا انت ولا الحكومة بتقدر تسوي شي"، ثم وجه تحديا مزعوما آخر إذ قال: "قلت لك فلوس مراح يرجعك بلغ حتى محمد بن سلمان".

ولم يتسن لـCNN التأكد من صحة هذه المحادثة بشكل مستقل.