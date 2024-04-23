السعودية الأولى عربيا والخامسة عالميا في الإنفاق العسكري لعام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وفقًا لبيانات جديدة حول الإنفاق العسكري العالمي الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري العالمي 2443 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6.8% بالقيمة الحقيقية عن عام 2022.

وكانت هذه أكبر زيادة على أساس سنوي منذ عام 2009. وبحسب البيانات، ارتفع الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط بنسبة 9.0% إلى حوالي 200 مليار دولار في عام 2023. وكانت هذه أكبر زيادة سنوية خلال الفترة ما بين 2014 و2023. كما ارتفع الإنفاق لأكبر ثلاثة منفقين عسكريين في المنطقة ليشمل السعودية وإسرائيل وتركيا.

وجاءت السعودية في المرتبة الخامسة كأكبر منفق عسكري على مستوى العالم في عام 2023، وارتفع إنفاقها العسكري بنسبة 4.3% إلى ما يقدر بنحو 75.8 مليار دولار، أو 7.1 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتُعتبر السعودية المصدر الأكبر للنفط الخام في العالم، ونتج تلك الزيادة عن تمويل إنفاقها العسكري في عام 2023 جزئيًا على خلفية زيادة الطلب على النفط غير الروسي، وارتفاع أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وإضافة إلى السعودية، على المستوى العربي، جاءت الجزائر في المرتبة الـ19 عالميا بنسبة 0.7%، من الإنفاق العسكري عالميا كما شملت القائمة الكويت في المرتبة الـ32 بنسبة 0.3%، وسلطنة عُمان في المرتبة الـ37 بنسبة 0.2%، من الحصة العالمية للإنفاق العسكري في 2023.

وحجم الإنفاق العسكري للدول كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي المعروف أيضًا باسم العبء العسكري، هو أبسط مقياس للتكلفة الاقتصادية النسبية للحرب العسكرية على البلاد، وتشير التقديرات ارتفاع العبء العسكري العالمي، من 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 إلى 2.3% عام 2023.

وفي المتوسط، كانت دول الشرق الأوسط تعاني من العبء العسكري الأعلى في 2023، بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي. حيث سجلت لبنان عالميا المرتبة الثانية بنسبة 8.9%، بينما جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة بنسبة 8.2%، وفي المرتبة الرابعة جاءت السعودية بنسبة 7.1%، وحلت سلطنة عمان بالمرتبة الثامنة بنسبة 5.4%.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على حجم الإنفاق العسكري للدول العربية لعام 2023.