(CNN)-- رد أوفير جندلمان، الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، على عضو مجلس الشورى القطري، عيسى بن أحمد النصر، بعد كلمته في البرلمان العربي والتي اعتبر فيها عملية "طوفان الأقصى" مقدمة لـ"القضاء" على إسرائيل، ليصف جندلمان هذه التصريحات بـ"التحريض على الإرهاب".

وقال النصر، في كلمته أمام جلسة في الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، إنه "لن يكون هناك سلام أو تفاوض" مع إسرائيل، وبرر ذلك بالقول: "لأن عقيدتهم أصلا لا تعترف بالتفاوض بل بالمراوغة ونقض العهود والكذب"، على حد قوله.

وأردف النائب القطري قائلا عن إسرائيل: "لقد مضى على المبادرة العربية 22 عاما ولم يعترفوا بها، هم يعترفون بشيء واحد فقط وهو القتل"، حسب تعبيره.

ورأى النصر أن عملية "طوفان الأقصى" وهو الاسم الذي أطلقته حركة "حماس" على هجومها على مدن ومناطق إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، هي "مقدمة للقضاء على فساد الكيان الصهيوني الثاني في الأرض، وبداية إن شاء الله لنهاية دولتهم"، على حد قوله.

وأعاد جندلمان نشر المقطع عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا، وعلق عليه بالقول: "هذه الكلمة التي أدلى بها عضو مجلس الشورى القطري في اجتماع للبرلمان العربي في القاهرة، ليست تصريحات من قبل وسيط نزيه يسعى للسلام، بل هي عبارة عن تحريض على ممارسة الإرهاب"، حسب قوله.

وكان رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، قد قال، في 17 إبريل/نيسان، إن بلاده تجري حاليًا "تقييمًا شاملًا" للعبها دور الوساطة في المفاوضات ما بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقد أتت تصريحات رئيس الوزراء القطري بعد ضجة أثارها بيان النائب الديمقراطي ستيني هوير، دعا خلاله الولايات المتحدة إلى "إعادة تقييم" علاقاتها مع قطر.