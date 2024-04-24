(CNN) – أعلن الديوان الملكي السعودي دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في مدينة جدة، الأربعاء.

وأشار الديوان الملكي إلى أن سبب دخول الملك سلمان إلى المستشفى هو إجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.

ويبلغ الملك سلمان من العمر 89 عاما، إذ وُلد في 31 ديسمبر/ كانون الأول من عام 1935 ويدخل بين مدة وأخرى إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، حسبما يُعلن الديوان الملكي.

وكان الديوان الملكي قد ذكر في مايو/ أيار من عام 2022 أن العاهل السعودي دخل إلى المستشفى نفسه لإجراء فحوصات طبية.