الديوان الملكي يُعلن مغادرة الملك سلمان المستشفى بعد إكمال الفحوصات الطبية

الشرق الأوسط
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الديوان الملكي يُعلن مغادرة الملك سلمان المستشفى بعد اكمال الفحوصات الطبية
Credit: SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الديوان الملكي السعودي أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد إكمال الفحوصات الطبية الروتينية. 

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وكان الديوان قد أعلن في وقت سابق الأربعاء عن دخول الملك إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية. 

وأثارت أنباء دخول العاهل السعودي إلى المستشفى تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي إذ دشن مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، وسوم دعاء للملك بالشفاء. 

ويبلغ العاهل السعودي من العمر 89 عاما تقريبا ويُجري كل مدة فحوصات طبية حسبما يعلن الديوان الملكي. 

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