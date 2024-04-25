(CNN) -- أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، عن "قلقه العميق" بشأن تعامل الشرطة الأمريكية مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعات الأمريكية.

وفي منشور على صفحته على "إكس"، تويتر سابقا، انتقد أمير عبداللهيان "القمع والمعاملة القاسية" التي تعرض لها الأساتذة والطلاب من قبل الشرطة الأمريكية وقوات الأمن في الجامعات الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الإيراني في المنشور: "هذا القمع يتماشى مع دعم واشنطن الكامل للنظام الإسرائيلي ويظهر بوضوح المعايير المزدوجة للحكومة الأمريكية والسلوك المتناقض فيما يتعلق بحرية التعبير"، حسب قوله.

واعتقلت الشرطة الأمريكية في ولاية تكساس 43 طالبا على خلفية احتجاجات في جامعة "Texas at Austin".

وأصدر حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت بياناً موجزاً الأربعاء عن الاحتجاجات الجارية في جامعة تكساس أوستن قائلاً إن المحتجين "مكانهم للسجن".

وفي وقت سابق من الأربعاء، بدأ جنود يرتدون معدات مكافحة الشغب في ولاية تكساس، يمتطي بعضهم الخيول، بتفريق مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في جامعة "تكساس في أوستن" بعد وقت قصير من بدء المظاهرات.

ونظمت لجنة "التضامن مع فلسطين" في أوستن إضراباً في الحديقة الجنوبية للجامعة. ووفقاً لمنشور على إنستغرام أعلن عن الحدث، تم تشجيع الطلاب على إحضار "البطانيات والطعام والماء وأقنعة الوجه، وإظهار الكثير من الطاقة".