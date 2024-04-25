(CNN) -- علقت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، على التقارير التي تفيد بأن مسؤولين إسرائيليين يضغطون من أجل إضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ووصفت الوزارة ذلك بأنه "خطير ومتهور".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في مؤتمر صحفي: "سياسة الولايات المتحدة، تظل هي أن المستوطنات تؤدي إلى نتائج عكسية لقضية السلام، وأن برنامج الحكومة الإسرائيلية لا يتوافق مع القانون الدولي".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل حث إسرائيل على "الامتناع عن اتخاذ إجراءات لتمويل البؤر الاستيطانية التي تعتبر منذ فترة طويلة غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي".

وتابع: "الإجراءات أو الإعلانات التي تسعى إلى توسيع البؤر الاستيطانية لن تؤدي إلا إلى إبعاد هدف السلام والاستقرار في المنطقة".

وبشكل منفصل، قال باتيل إن الولايات المتحدة تضغط أيضا على إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات حول المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها في خان يونس، وأضاف: "هذه المزاعم مثيرة للقلق ومزعجة، نحن نأخذها على محمل الجد".