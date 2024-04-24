"جريمة ضد الإنسانية".. شاهد ما قاله طبيب من غزة بعد اكتشاف مقبرة جماعية بمستشفى في خان يونس

"كم منا يجب أن يموت؟".. طبيب بمستشفى ناصر في خان يونس باكيًا ويطلب وقف إطلاق النار

(CNN)-- أفادت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، باكتشاف مقبرة جماعية تضم أكثر من 300 جثة في مستشفى بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال مدير الدفاع المدني في خان يونس، العقيد يامن أبو سليمان لشبكة CNN إن 35 جثة اكتشفت في مجمع ناصر الطبي، الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 310 جثث، بعد أن عٌثر على حوالي 73 جثة، الاثنين.

وزعم أبو سليمان العثور على بعض الجثث مكبلة الأيدي والأرجل، وأنه "كان هناك علامات على إعدامات ميدانية"، مضيفا: "لا نعرف ما إذا كانوا قد دفنوا أحياء أم أُعدموا، فمعظم الجثث متحللة".

ويشار إلى أن CNN غير قادرة على التحقق من ادعاءات سليمان ولا يمكنها تأكيد أسباب الوفاة بين الجثث التي تم انتشالها.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في خان يونس ورئيس مهمة البحث، رائد ساق، لشبكة CNN، إنهم يبحثون عن جثث 400 شخص آخرين مفقودين بعد إخلاء الجيش الإسرائيلي في 7 أبريل/ نيسان للمنطقة.