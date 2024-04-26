مصر.. ساويرس يرد على مهاجمة سعد الدين الشاذلي وخلافه مع السادات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على تدوينة تهاجم رئيس أركان القوات المصرية الأسبق، سعد الدين الشاذلي، وما يثار عن خلافه مع الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات.

وبدأ الأمر بتدوينة نشرها صاحب حساب Karim Gahin قال فيها: "رسالة للشعب المصري.. أقدم لكم نجم قناة الخنزيرة.. سعد الدين الشاذلي.. الذي استحق ان اسميه بخائن لجيشه وبلده.. استحق عقاب السادات ومبارك.. من النفي والسجن.. بطل الشعبوية والإخوان والجهلة.. الذي رفض السلام مع اسرائيل واراد حرب لآخر جندي مصري.. تعالوا شوفه خيبته قبل حرب 67.. النكسة.. يتكلم بكل ثقه انه جاهز للقضاء على اسرائيل ويعرف كم مرة يتنفس جنودها وتحركاتهم و خططهم و نواياهم.. الخ".

وتتابع قائلا: "جاهز للاحتفال بالنصر.. يعدها بيومين خسر غزة وسيناء في أبشع هزيمة في تاريخ مصر.. اوعى تصدق الشعبويين.. من ناصر بطل الهزائم لسعد الدين الشاذلي لصدام حسين لحماس ولكل العنتريات اللي ضيعت شعوبها وجابتهم للأرض".

من جهته رد ساويرس بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا: "اختلف معاك ردوده وطنية وموزونة ويتحدث الإنجليزية بطلاقة وثقة والتاريخ والخبراء العسكريين هم الذي يجب عليهم الحكم في خلافه مع السادات في موضوع الثغرة في حرب 73!".

ويذكر أن الفريق سعد الدين الشاذلي كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة في حرب أكتوبر، ووُلد بمحافظة الغربية في الأول من إبريل عام 1922م وتخرج من الكلية الحربية ضابطا بسلاح المشاة في فبراير عام 1939"، وفقا لنبذة سريعة نشرتها بوابة الأهرام بتقرير سابق.