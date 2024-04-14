بعد هجوم إيران على إسرائيل.. بايدن لنتنياهو: اعتبر هذه الليلة انتصارًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الضربات الإيرانية ضد إسرائيل ليل السبت إلى الأحد، موجة تفاعل واسع وسط تحذيرات من التصعيد الذي من شأنه أن يجر المنطقة بأكملها إلى ما هو أسوأ.

رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس عقّب بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا: "لماذا الجميع متحمس وكأننا نشاهد فيلم أكشن؟ إنه لأمر مخز في هذا الوقت من التاريخ أن يكون لدينا الكثير من الحروب الجارية… طائرات بدون طيار صواريخ غباء تام، أدعو الله ألا تفقد أرواح بريئة مرة أخرى".

من جهته قال الإعلامي المصري الحامل للجنسية السعودية، عمرو أديب بتدوينة على أكس: "عفوا الناس اللي شاغله بالها إذا كان الهجوم الإيراني حقيقي ولا تهويش واللي بيدوروا على مدى فاعليه المسيرات وميزان القوى في المنطقة عندي لكم خبر اهم؛ المنطقة بتتطربق على دماغنا والحياة ممكن تتغير تماما لذا لزم التنويه".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد شن هجوما بطائرات مسيّرة وصواريخ كروز ضد أهداف في إسرائيل ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية، دمشق.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات مباشرة نتيجة الضربات الإيرانية، وقالت خدمة الطوارئ نجمة داود الحمراء إنه تم استدعاؤها لعلاج ما مجموعه 31 شخصًا أصيبوا بجروح طفيفة أثناء توجههم إلى الملاجئ والذين عانوا من نوبات الهلع أثناء هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ.