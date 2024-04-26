القدس (CNN)-- نُقل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى المستشفى لتلقي العلاج، الجمعة، بعد حادث اصطدام لسيارته في الرملة بإسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الوزير أن بن غفير "يشعر بحالة جيدة، وفي حالة وعي"، وتم نقله إلى مركز شامير الطبي لتلقي العلاج.

وأكد مركز شامير الطبي وصول بن غفير إلى المستشفى، الجمعة، وأنه يتلقى العلاج من "إصابات طفيفة".

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن ثلاثة أشخاص على الأقل أُصيبوا بجروح في حادث تصادم بين مركبتين على مفرق الهستدروت في الرملة، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة.

وأضاف المتحدث أنه تم فتح تحقيق في الظروف التي أدت إلى الاصطدام.

وأدلى المتحدث باسم بن غفير ببيان محدث عقب حادث الاصطدام بسيارة الوزير، الجمعة.

وقال المتحدث: "تم نقل ابنة الوزير وسائق الوزير وأحد حراسه الأمنيين وسائق السيارة الأخرى المشاركة في الاصطدام من مكان الحادث، وجميعهم في حالة جيدة وبوعي تام".