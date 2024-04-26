دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتهت جلسة المطالبة بإعادة النظر في قضية السجين السعودي بأمريكا، حميدان التركي، الخميس، بعد ساعات على التداول والمرافعات بالقضية التي اتهم فيها بالاعتداء جنسيًا على مدبرة منزله.

حميدان التركي اعتقل عام 2006، بتهم التحرش بخادمته وإساءة معاملتها وعدم دفع أجرها، ورغم نفيه للتهم الموجهة له واعتبارها "مؤامرة"، إلا أن القضاء الأمريكي رفض عدة طعون مقدمة لتبرئته من التهم المنسوبة، في حين قال هو إنه رفض خيانة بلده فتم تلفيق هذه التهم له واختار أن يتحملها، وفقا لمقطع فيديو سابق نشره ابنه.

ونشر ابنه، تركي، سلسة تدوينات على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) لفت فيها إلى أن الجلسة "تضمنت شهادات من محامي الوالد السابقين.. دعواتكم أن ييسر الله لوالدي هذه الجلسة ويجعلها سببا في الفرج.."

وتابع قائلا: "انتهى الوقت المخصص للجلسة دون اكتمال بنود المرافعة، لذلك سيتم تحديد موعد آخر لاستكمال الجلسة… البوادر جيدة والله يكتب اللي فيه الخير".

وأضاف: "باسم والدي وأفراد أسرتنا نتقدم لكم بالشكر الجزيل على دعواتكم ووقفتكم معنا خلال مراحل هذه القضية، كما نخص بالشكر الحاضرين لجلسة اليوم من الجالية الإسلامية في كولورادو ونتقدم بالشكر والعرفان لسفارة خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه من دعم ومساندة وإشراف على مجريات القضية.. نسأل الله أن يبارك في هذه الجهود ويجعلها سببا في الافراج".