دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، القبض على 4 مواطنين سعوديين، و9 من الجنسية الإثيوبية، في اتهامات بالتورط في محاولات تهريب وترويج كميات مختلفة من المخدرات والقات في حوادث متفرقة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات قبضت على مواطنين بمنطقة الجوف لترويجهما مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والحشيش المخدرتين، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة".

وأفاد وزارة الداخلية السعودية أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات قبضت على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة جازان، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

وأضافت الوزارة في بيان آخر، السبت، أن موطنًا سعوديًا آخر ألقي القبض عليه في منطقة حائل "لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، السبت، "القبض على 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 180 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص"، طبقا لـ واس.

وذكرت واس، في بيان آخر نشرته، السبت، أن "جهود المملكة العربية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أسهمت في تتبع وإحباط نشاطات الشبكات الإجرامية الدولية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة ودول العالم، ومنها إحباط محاولة تهريب 47 كيلوغرامًا من مادة الكوكايين المخدر مخبأة داخل شحنة حاوية مسحوق النشاء في مملكة إسبانيا".