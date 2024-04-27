دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وفقًا لقائمة مجلة فوربس للمليارديرات الأكثر ثراء في كل دولة، سجلت قائمة هذا العام رقمًا قياسيًا بلغ 2781 عضوًا في العالم لعام 2024، من 78 دولة أو منطقة حول العالم.

ويُوجد في فرنسا أغنى مواطن في القائمة، وهو برنارد أرنو، الذي احتفظ بمركزه الأول حيث تضخمت ثروته الصافية إلى ما يقدر بنحو 233 مليار دولار. لكن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من المليارديرات بشكل عام، مع رقم قياسي بلغ 813 مليارديرا، أكثرهم ثراء هو إيلون ماسك (بقيمة تقدر بنحو 195 مليار دولار).

وتأتي الصين في المرتبة الثانية من حيث عدد المليارديرات (بما في ذلك هونغ كونغ)، حيث يبلغ عددهم 473 مليارديرا، تلتها الهند، حيث بلغ عددهم رقما قياسيا بلغ 200 ملياردير. وأغناهم هو الهندي موكيش أمباني، الذي تقدر ثروته بنحو 116 مليار دولار، وهو الشخص الوحيد من آسيا الذي أصبح عضوًا في نادي الـ100 مليار دولار.

وتضم منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر عدد من المواطنين المليارديرات، حيث يبلغ عددهم 1000 ملياردير، تليها الأمريكتان (993) مليارديرا، وأوروبا (690)، والشرق الأوسط وإفريقيا (98) مليارديرا.

وضمت القائمة مليارديرات في 7 دول عربية، وهي الإمارات ومصر ولبنان وسلطنة عُمان والجزائر وقطر والمغرب.

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على المليارديرات الأكثر ثراء في كل من الدول العربية المذكورة على قائمة فوربس لعام 2024.