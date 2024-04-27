استمرار الاحتجاجات في جامعات أوروبا تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن القيام بزيارة إلى المملكة العربية السعودية "للقاء الشركاء الإقليميين"، يومي 29 و30 أبريل/نيسان، وفقًا لوزارة الخارجية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان: "سيناقش الوزير الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح الرهائن وكيف تقف حماس بين الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار". وأضاف أن "الوزير سيؤكد أيضًا على أهمية منع الصراع من الانتشار وسيناقش الجهود الجارية لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة، بما في ذلك من خلال الطريق إلى دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل".

وفي وقت سابق من هذا العام، التقى بلينكن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة بالمملكة العربية السعودية لمناقشة الجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وعاد بلينكن إلى واشنطن بعد اجتماعات في الصين في وقت مبكر من صباح السبت.

في غضون زيارة بلينكن إلى السعودية، تستضيف المملكة الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، بشعار: "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، وهو الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور ومشاركة رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ومن المقرر أن تتطرق جلسات المنتدى الاقتصادي إلى "مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة"، وفقا لـ واس.

وقبيل الحدث، شارك وزراء خارجبة السعودية ومصر والأردن في الاجتماع الوزاري التشاوري الثالث في الرياض، السبت، إضافة إلى ممثلي دول الإمارات وقطر والسلطة الفلسطينية.

وناقش الاجتماع آخر تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام سعودية.