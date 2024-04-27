البيت الأبيض يدين "بشدة" حكم إعدام مغني الراب الإيراني توماج صالحي

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(CNN)-- قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الولايات المتحدة تدين "بشدة" حكم الإعدام الصادر، الثلاثاء، بحق مغني الراب الإيراني المعارض توماج صالحي.

وكتب سوليفان، في منشور على موقع "إكس": "ندين بشدة حكم الإعدام الصادر بحق مغني الراب الإيراني توماج صالحي. إن صوته يوسع تطلعات الشعب الإيراني وكل من أسكتهم النظام. ندعو إلى إطلاق سراحه فورًا".

وحُكم على صالحي بتهمة التورط في الاحتجاجات واسعة النطاق التي اجتاحت إيران عام 2022 بعد وفاة مهسا أميني التي تُوفيت في ظروف غامضة أثناء احتجازها لدى الشرطة.

وقد تم احتجاز مغني الراب ووُضع في الحبس الانفرادي، وزُعم أنه تعرض للتعذيب بعد اعتقاله.

وقال أمير ريسيان محامي صالحي على "إكس"، الأربعاء الماضي: "صدر أمر بإعدام توماج صالحي".

وفي خطوة غير مسبوقة، أبطل الفرع الأول من المحكمة الثورية في أصفهان قرار المحكمة العليا العليا بشأن قضية صالحي، وأيد الحكم الأصلي بـ "الإفساد في الأرض" وأصدر أقصى عقوبة، وهي الإعدام، وفقًا لموقعي "شرق" و"انتخاب" الإيرانيين المؤيدين لتيار الإصلاح.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن عقوبة صالحي قابلة للتخفيف من قبل لجنة العفو إذا استأنفها مرة أخرى.

وقال شهود إن صالحي (32 عامًا)، الذي انتقد النظام الإيراني وتحدث بصراحة ضد الحكومة في كلمات الراب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أُطلق سراحه لفترة وجيزة من السجن العام الماضي، قبل أن تعيد الشرطة اعتقاله بعنف وترسله إلى السجن في أصفهان.

وقال خبراء الأمم المتحدة في بيان نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إنه تم اعتقاله مرة أخرى بعد ظهوره في مقطع فيديو كشف فيه عن تعرضه للتعذيب ووضعه في الحبس الانفرادي لمدة 252 يومًا بعد اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

تم نقل فنان آخر، مغني الراب الكردي الإيراني سامان ياسين، الذي تم اعتقاله أيضًا في ذروة الاحتجاجات في إيران عام 2022، إلى مستشفى للأمراض النفسية مرتين في أقل من عام، وفقًا لموقع "إيران واير" الإخباري المؤيد لتيار الإصلاح.

وحكمت محكمة في طهران على ياسين بالسجن لمدة 5 سنوات، وفقا لمجموعة هنغاو المعنية بحقوق الأكراد.

كما طالب خبراء الأمم المتحدة بالإفراج عن توماج صالحي وحثوا السلطات الإيرانية على إلغاء قرار حكم الإعدام.

وقال الخبراء: "إننا نشعر بالقلق إزاء فرض حكم الإعدام وسوء المعاملة المزعومة للسيد صالحي، والتي يبدو أنها مرتبطة فقط بممارسة حقه في حرية التعبير الفني والإبداع".