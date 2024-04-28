دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، الأحد، على مقطع فيديو سابق له يعود تاريخه إلى 7 سنوات، وهو يتحدث فيه محذرا من الإرهاب والإرهابيين، وسط تفاعل.

وقال وزير الخارجية الإماراتي في تعليقه على مقطع الفيديو الخاص به: "قلت لكم ذلك".

وقال الشيخ عبدالله بن زايد في المقطع: "دعوني أقول هذا باللغة الإنجليزية لتتمكن (مديرة الحوار) من فهم ما أقوله، أعلم أن ليدك مترجما، ولكن أريد أن أتأكد أنك ستفهمين هذا بشكل صحيح: سيأتي يوم سنرى فيه متشددين متطرفين وإرهابيين بصورة أكبر بكثير يخرجون من أوروبا بسبب قلة اتخاذ القرارات ومحاولة اتخاذ ما هو صحيح سياسيا، أو افتراض أنهم يعلمون الشرق الأوسط ويعلمون ما هو الإسلام ويعرفون الآخرين بصورة أكثر مما نعرفهم نحن، وأنا آسف ولكن هذا جهل تماما..".

وتفاعل مستخدمون على منصة "إكس"، مع ما جاء في الفيديو وما كتبه وزير الخارجية الإماراتي، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

وكان الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، أعاد نشر مقطع الفيديو السابق لوزير الخارجية الإماراتي، وكتب معلقا: "يعلم ما يقوله".