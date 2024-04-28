دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، نشر مقطع فيديو سابق لوزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد تحدث فيه عن الإرهاب والإرهابيين.

مقطع الفيديو أعاد ماسك نشره على منصة تويتر التي يملكها، قائلا بتعليق: "يعلم ما يقوله".

وقال الشيخ عبدالله بن زايد في المقطع: "دعوني أقول هذا باللغة الإنجليزية لتتمكن (مديرة الحوار) من فهم ما أقوله، أعلم أن ليدك مترجما ولكن أريد أن أتأكد أنك ستفهمين هذا بشكل صحيح: سيأتي يوم سنرى فيه متشددين متطرفين وإرهابيين بصورة أكبر بكثير يخرجون من أوروبا بسبب قلة اتخاذ القرارات ومحاولة اتخاذ ما هو صحيح سياسيا أو افتراض أنهم يعلمون الشرق الأوسط ويعلمون ما هو الإسلام ويعرفون الآخرين بصورة أكثر مما نعرفهم نحن، وأنا آسف ولكن هذا جهل تماما.."

ويذكر أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان انضم إلى مجلس الوزراء بحكومة دولة الإمارات في 9 فبراير/ شباط 2006 ليحمل حقيبة وزارة الخارجية، وتتركز مهامه وفقا لسيرة الذاتية المنشورة على الموقع الرسمي للوزارة في "قيادة السياسة الخارجية لدولة الإمارات وتعزيز علاقات دولة الإمارات الثنائية مع شركائها الدوليين، وترويج مكانة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في مختلف المجالات".