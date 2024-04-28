دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي الأحد، نصيحة إلى المصريين بأن يركزوا في تعليم أولادهم على التعليم الرقمي وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل تدر عشرات آلاف الدولارات شهريا، حسب قوله.

جاء ذلك خلال افتتاح السيسي، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية "P1".

وقال السيسي في مقطع فيديو نشرته صفحة الرئاسة الرسمية على يوتيوب: "أنتوا ما تلومونيش أنا بس، أن ألومكم أنتم كمان معايا، لكل أسرة مصرية، وأنا الكلام دا قلته من 3 أو 4 سنين..عملنا اختبارا عشان نجيب من شريحة المتعلمين التعليم ده (الرقمي)، كنت عشمان إن الواحد هيتكلف حوالي 30 أو 40، أو حتى 60 ألف دولار عشان يتعلم التعليم دا، والنهاردة لو فيه 2000 أو 3 آلاف مستعدين طبقا للمعايير دي هأخده وأعلمه".

وأضاف الرئيس المصري: "دا يجي إزاي؟، قاعدين كلكم تدخلوا ولادكم (كليات) آداب وتجارة وحقوق، مع كل التقدير، طاب هيطلع يشتغل إيه؟ هيطلع يشتغل إيه؟، والابن يبقى زعلان مني وزعلان من الحكومة يقول ما بتشغلوناش ليه؟ طاب يروح يشتغل مدرسا.. دا أنا بأقولك على حاجة هتشتغلها وأنت قاعد في بيتك، وممكن تجيب لك 30 ألف دولار في الشهر، وممكن تعملك 100 ألف دولار في الشهر".

وأردف الرئيس المصري قائلا: "...حد يقولي الحكومة سياسات وهي الحكومة اللي تعمل ده، صحيح، إحنا بنعمل استراتيجيات وسياسات تتنفذ، والحكومة بأذرعها أو بوزارتها تعمل، لكن يجب أن نكون كلنا مع بعضنا عشان يبقى فاهمين الفكرة ونركز فيها، بتركزوا على الابن أو الابنة يجيب مجموع كويس عشان يدخل الطب والهندسة، لا بأس".

وقال السيسي: "المعمول ده من ناحية التقدم فوق خيالكم، وفي بلد زي مصر ما تعملوش ولا تفكر فيه لأن هي غلبانة، تجيب منين يعني؟ لكن عملناه، فيه حاجات من اللي هنا موجودة دي موجودة تحت الأرض ما تضربش بأي أنواع من القنابل يعني بس أنا ما اتكلمتش فيها".

كما شدد الرئيس المصري على "ضرورة أن يتم الاهتمام بكل إنسان وكل مدير مدرسة وكل عميد كلية وأن يتم التركيز على برامج التعليم مع الشباب والشابات لكي يتم استكشاف مدى استعدادهم لمثل هذه البرامج التعليمية".

وأضاف: "خلوا بالكم إذا كان عندي 25 مليون في التعليم الأساسي ما فيش منهم حد في المدرسة يقول أنا عندي الولد اللي في الابتدائي أو الإعدادي دا عنده فرصه في المدرسة خدوه وعلموه...".

وأكد السيسي: "نحتاج إلى ما يتراوح ما بين 100 مليار إلى 300 مليار دولار، لأن حجم إنفاق دولة كبيرة جدا مثل مصر ومتطلباتها كثيرة ولن تستطيع إنتاج كل ما يحتاجه الناس".

وأوضح السيسي أنه "في الماضي كانت مصر تحفظ بياناتها في الخارج بمبالغ طائلة، لكن الآن استطاعت الحكومة توطين بياناتها على أراضيها".