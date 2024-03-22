مزحة السيسي مع المتزوجات وعدم وضع "سكر زيارة على الكنافة" تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من كلمة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وما دعا به النساء المتزوجات في بلاده لتجنب وضع "سكر زيادة" على الكنافة.

وقال السيسي في مقطع الفيديو المتداول: "مين النهار ده في الأزمة الي فاتت دي إلي بقالها أربع سنين دلوقت.. يعني صحيح هي شركة وحدة يعني الراجل وزوجته، البيت يعني، متحطوش سكر كتير على الكنافة والحاجات دي، كدة يعني، الدكتور مصطفى راح يجيب مليون طن سكر، بقول له مليون طن سكر؟ قلك أصلا عشان الأزمة يعني، ماشي جنجيب مليون طن سكر، بقصد أقول يعني انتوا الي يتعملوا ده كله وانتوا الي فاتحين البيوت وربنا يعينكم ويتقبل منكم ويؤجركم يعني.."

وأكد السيسي في كلمته على أن "المرأة المصرية محور أساسي لأمن واستقرار المجتمع والوطن، والمرأة هي المساهم والشريك المعطاء، فقد احتضنت وربت، وتفوقت وأجادت، وحملت هموم الوطن وقضاياه على عاتقها"، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام.

وجاءت تصريحات السيسي خلال حضور احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2024، الخميس، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.