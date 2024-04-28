مصر.. فيديو طفل "عاد من الموت" في شبرا يشعل تفاعلا والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان "الطفل يوسف العائد من الموت يروى تفاصيل احتجازه تحت الأرض"، الأمر الذي اثار تفاعلا عقبت عليه وزارة الداخلية المصرية في بيان.

وقالت الداخلية المصرية في تدوينة لها على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا): "كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (الطفل يوسف العائد من الموت يروى تفاصيل احتجازه تحت الأرض) يظهر خلاله أحد الأشخاص ونجله يدعيان قيام عدد من الأشخاص ’مجهولين‘ بالتعدي على نجله واحتجازه حال مشاهدته لهم أثناء تنقيبهم عن الأثار بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية".

وتابعت الداخلية قائلة: "بالفحص تم تحديد الشخصين الظاهران بمقطع الفيديو (سائق له معلومات جنائية ونجله - مقيمان بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة) وتبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بتاريخ 24/3/2024 بين طرفين بدائرة القسم لخلافات المصاهرة والجيرة تدخل فيها نجل الشخص الظاهر بمقطع الفيديو لمناصرة أحد أطرافها (تربطه به صلة قرابة) مما أدى لحدوث أصابته بكدمات وسحجات وجروح قطعية متفرقة بالجسم (تم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية في حينه).."

وأضافت: "عقب ذلك اتفق الأول مع الطرف محدث إصابة نجله على التحصل منهم على مبلغ مالي كتعويض عن إصابته ولعدم وفائهم بذلك قام بتصوير المقطع المشار إليه بمشاركة نجله بادعاءات كاذبة بزعم استمرار إصابة نجله ’رغم شفائه‘ بقصد التشهير بهم.. وتم ضبطهما.. واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما".