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نشر الأحد ، 28 ابريل / نيسان 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلامي المصري، أحمد موسى، تتفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور تناول فيه مجريات محاكمة متهمين بالتخطيط لاغتياله.

وقال أحمد موسى في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "الحمد لله والشكر لله.. قضاء مصر العادل يصدر احكامه على الارهابيين الذين خططوا لاغتيالي ضمن مخططهم الإرهابي فقد رصدوا تحركاتي من منزلي واماكن عملي وجهزوا اسلحة اليه وذخائر لتنفيذ جريمتهم وتمكن جهاز الامن الوطني من القبض عليهم وأدلوا باعترافاتهم الكاملة حول مخططهم الشرير، واحيلوا للمحاكمة والتي عقدت جلساتها واستمعت لمرافعة نيابة امن الدولة العليا والشهود.."

وتابع موسى قائلا: "كما استمعت المحكمة الى الدفاع عن الارهابيين وهم: احمد محمد عبد الفتاح يوسف عطا الله (مؤسس التنظيم الإرهابي) وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح يوسف عطا الله وعبد الله محمد عبد الفتاح يوسف عطا الله وحمد محمد محمود سعد محمد وعلى محمد عبد الرؤوف علام ".

وأضاف: "عاقبت المحكمة الإرهابي الاول بالسجن المؤبد بينما عاقبت الثاني والثالث والرابع والخامس بالمشدد 15 عاما والإرهابي الاخير بالمشدد 5 سنوات ومصادرة الاسلحة الالية والذخائر ونظارة ميدان استخدموها في الرصد والمراقبة خلال الشروع في تنفيذ مخططهم الإرهابي".

من جهته علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس بتدوينة على صفحته بمنصة أكس قائلا: "ولا كان في اي داعي لكل ده"، مرفقا رمز الوجه الضاحك مع تعليقه.