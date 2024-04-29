دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى العاصمة السعودية، الرياض، حيث التقي بمسؤولين سعوديين وخليجيين لمناقشة وقف إطلاق النار، واتفاق إطلاق سراح الرهائن بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس في غزة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن "وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، التقى، الاثنين، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، على هامش الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف بيان الخارجية السعودية أنه "جرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل كافة الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة".

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مقطع فيديو لاجتماع وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأمريكي، بالرياض، حيث ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في غزة.

كما نشرت القناة السعودية لقطات من بدء توافد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، للمشاركة في اجتماع مقرر مع نظيرهم الأمريكي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، السبت الماضي، أن وزير الخارجية بلينكن سيسافر إلى السعودية، الاثنين، للقاء الشركاء الإقليميين في ظل استمرار الجمود في المحادثات بين إسرائيل وحماس.

ووفقا لبيان الخارجية الأمريكية فإن بلينكن سيناقش "الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح الرهائن وكيف أن حماس هي التي تقف بين الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار. وسيناقش الزيادة الأخيرة في المساعدات الإنسانية التي تم تسليمها إلى غزة ويؤكد على أهمية ضمان استمرار هذه الزيادة".