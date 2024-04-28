استمرار الاحتجاجات في جامعات أوروبا تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة

(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيسافر إلى المملكة العربية السعودية، الاثنين، للقاء الشركاء الإقليميين في ظل استمرار الجمود في المحادثات بين إسرائيل وحماس.

ووفقا لبيان الخارجية الأمريكية فإن بلينكن سيناقش "الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح الرهائن وكيف أن حماس هي التي تقف بين الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار. وسيناقش الزيادة الأخيرة في المساعدات الإنسانية التي تم تسليمها إلى غزة ويؤكد على أهمية ضمان استمرار هذه الزيادة.."

وتابعت الخارجية في بيانها أن بلينكن سيناقش أيضا "الزيادة الأخيرة في المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها إلى غزة ويؤكد على أهمية ضمان استمرار هذه الزيادة. وسيؤكد على أهمية منع انتشار الصراع ويناقش الجهود الجارية لتحقيق السلام والأمن الدائم في المنطقة، بما في ذلك من خلال الطريق إلى دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل".

وأشار البيان إلى أن بلينكن "سيشارك في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي لتعزيز التنسيق في مجال الأمن الإقليمي. كما سيقوم الوزير بالتنسيق مع شركائنا لضمان استمرار التقدم في التخفيف من آثار تغير المناخ والتحول العالمي للطاقة".