قرقاش يمتدح "رؤية السعودية 2030" ويوجه "تحية للمملكة قيادة وشعبا"

(CNN) – امتدح مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، "حيوية" السعودية والطاقة التي أطلقتها رؤية 2030، ووجّه تحية للمملكة قيادة وشعبا.

وكتب قرقاش عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "الزائر الي المملكة العربية السعودية الشقيقة لا يسعه إلا ان يعبر عن اعجابه بالحيوية التي يراها في المجتمع وللطاقة والهمة التي اطلقتها رؤية 2030 والتفاؤل الذي ترصده بين شباب هذا البلد العزيز والاستبشار بالمستقبل".

وختم المستشار الرئاسي في الإمارات قائلا: "تحية من الإمارات إلى المملكة قيادة وشعبا"، حسب قوله.

وينفذ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ما يُعرف بـ"رؤية 2030" والتي تشهد المملكة من خلالها تحولات بارزة على أصعدة عدة.