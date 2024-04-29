(CNN) – علّق كل من رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، ورجل الأعمال الآخر، إيلون ماسك، على حديث سابق لوزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، حذر فيه من إمكانية ظهور "التطرف والإرهاب" من أوروبا بسبب غياب "صناعة القرار".

وقال الشيخ عبدالله في المقطع القديم المتداول: "الآن دعوني أتحدث بالإنجليزية لتفهموا ما أقوله... أعلم أن لديكم مترجم لكنني أود التأكد من وصول الفكرة بالشكل الصحيح... سيأتي يوم ونرى أن متطرفين ومتشددين وإرهابيين يظهرون من أوروبا بسبب غياب صناعة القرار ومحاولة الوصول إلى الصوابية السياسية أو الافتراض بأنهم يعرفون الشرق الأوسط أو الإسلام أكثر مما نفعل لكنني آسف هذا جهل".

وأعاد الشيخ عبدالله نشر المقطع عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا، وعلق عليه بالقول: "لقد قلت لكم ذلك".

ليجيب ساويرس قائلا: "لقد فعلت ذلك حقا"، وذلك بعد أن أعاد مالك "إكس"، إيلون ماسك، نشر المقطع وعلق عليه بالقول: "هو يعلم جيدا ما يقوله".